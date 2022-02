Nach dem Kreisausschuss beschäftigte sich nun auch der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung mit den immensen Mehrkosten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach den Tarifanpassungen für die Busfahrer. Auf Basis der von den Verkehrsunternehmen gemeldeten Zahlen an den Verkehrsverbund RNN sei derzeit mit einem kommunalen Anteil von rund 223.000 Euro für 2021 und noch einmal 410.000 Euro für das laufende Jahr zu rechnen, hieß es in der Vorlage.