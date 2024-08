Im Wandel wie ein Fluss: Urban Priol gastiert auch 2025 im Idar-Obersteiner Stadttheater

Urban Priol ist am 14. März 2025 mit seinem aktuellen Programm „Im Fluss. Täglich quellfrisch, immer aktuell“ erneut in Idar- Oberstein im Stadttheater zu Gast.

Gemäß dem Titel ähnelt sein Programm einem Fluss, der in einem ständigen Wandel und ständig in Bewegung ist. Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens. Priol ist immer am Puls der Zeit – spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller, als sein Schatten denken kann. Los geht es am 14. März um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Der Preis für die Tickets liegt zwischen 32,30 und 42,65 Euro. Karten gibt es im Internet unter www.s-promotion.de, über die Tickethotline 06073/722.740 und an allen Vorverkaufsstellen. red