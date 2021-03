Ein in diesem Ausmaß noch nie da gewesener Wunsch, seine beiden Kreuzchen per Brief zu machen, einige Änderungen, was die Standorte der Lokale angeht, und mehrere spezielle Regeln, die zu beachten sind: Auch in der Verbandsgemeinde Birkenfeld ist die Landtagswahl am Sonntag, 14. März, im Schatten der Corona-Pandemie mit etlichen organisatorischen Herausforderungen verbunden.