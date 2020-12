Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 09:58 Uhr

Brücken Im Tal der blühenden Narzissen Es bedarf in dieser schweren Zeit auch des Blicks auf Dinge, die die triste Stimmung zumindest etwas aufhellen können: Im Trauntal – auf dem Bild der Bereich zwischen Brücken und Ellweiler in Sichtweite der Brandmühle zu sehen – stehen die wilden Narzissen in voller Blüte. Die kleinen Verwandten der in vielen Gärten heimischen Osterglocken sind eine botanische Besonderheit der Region. Denn in Deutschland kommen diese Pflanzen nur im äußersten Westen vor.