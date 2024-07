Plus Idar-Oberstein Im September geht's los: Wohnen und Leben am Markt in Idar-Oberstein Von Vera Müller i Im September soll Eröffnung gefeiert werden. Die Marktschule erfährt eine neue Nutzung. Fotos: Christian Grimm Foto: Christian Grimm Erste Mietverträge werden im Juli geschlossen. Der Innenhof wird für Kinder der Kita gestaltet. Wie aus der ehemaligen Marktschule ein Mehrgenerationenprojekt wird. Lesezeit: 2 Minuten

Im Januar wurde Richtfest an der früheren Marktschule, die demnächst „WLaM – Wohnen und Leben am Markt“ in Form von Seniorenwohnen und Pflege wie auch einer Kita mit 75 Plätzen (30 werden von städtischer Seite gebucht) unter Regie der Vekio (Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen) beherbergen soll, gefeiert. Und seitdem geht es ...