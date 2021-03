Im Magazin „Neues vom Wasen“: „Wilhelmstroßerin“ erinnert sich

Bunt, frisch, lebendig: Die fünfte Ausgabe des Magazins „Neues vom Wasen“ liegt vor. Auf 21 Seiten werden viele Infos, Fotos, Schaubilder, Rätsel, Kochrezepte sowie Ansprechpartner aufgelistet und präsentiert. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Die Auflage wurde in den Einrichtungen des Quartiers auslegt und an die rund 300 Haushalte im Sanierungsgebiet Soziale Stadt/Stadtquartier Wasenstraße verteilt. Für Interessierte steht das Stadtteilmagazin auf der eigens eingerichteten Internetseite www.sozialestadt.io zum Download bereit. Herausgeber ist die Stadt Idar-Oberstein, die Redaktion hat das Büro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung Part GmbB in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt Idar-Oberstein und dem Quartiersmanagement Wasenstraße übernommen.