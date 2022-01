Im Kreis Birkenfeld: Erstes Wintergastspiel im neuen Jahr

Zeitweilige Verkehrsbehinderungen, die vor allem durch liegen gebliebene Lkw verursacht wurden, hat es laut Polizei am Samstagmorgen lediglich auf zwei bekannten neuralgischen Strecken gegeben: der B 41 zwischen Rötsweiler und Oberbrombach sowie der B 269 im Bereich Hattgenstein. Durch Eis und Schnee bedingte Verkehrsunfälle wurden aber nicht gemeldet, so die übereinstimmende Auskunft der Polizeidienststellen in Birkenfeld, Baumholder und Idar-Oberstein. Schon reger Betrieb herrscht seit dem Morgen am Wintersportzentrum Erbeskopf. Dort gibt es eine zehn bis 15 Zentimeter dicke Neuschneedecke. Skibetrieb ist dort zwar nicht möglich, weil die Piste noch nicht präpariert ist und die Lifte nicht laufen, aber es bietet sich Gelegenheit, mit dem Schlitten den Rodelhang herunterzufahren oder rund ums Hunsrückhaus als Spaziergänger die Winterlandschaft zu genießen.