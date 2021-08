Im Kreis Birkenfeld: 69 Prozent der Erwachsenen haben vollen Impfschutz

In seine vorletzte Woche startet das Impfzentrum in der Messe Idar-Oberstein am Dienstag: Bis einschließlich Freitag sind zwischen 8 und 14 Uhr wieder Corona-Schutzimpfungen ohne Terminvereinbarung möglich. Für die zweite Dosis stehen dann Hausärzte, Impfbusse und andere Impfzentren bereit.

Bislang hat das Team in der Messehalle knapp 46.000 Spritzen verabreicht und etwa 22 000 Personen vollständig immunisiert. Obwohl sich die hohe Impfquote der Senioren und die Ablehnung einer Impfung in Teilen der Bevölkerung zusehends auf den Betrieb auswirken, konnten binnen einer Woche wieder annähernd 500 Menschen geimpft werden, wobei die Zweitimpfungen überwogen. In der Altersklasse der 12- bis 15-Jährigen erhöhte sich die Anzahl der Erstimpfungen um 70 auf 173.

Auf fast 44 000 Impfungen bringen es inzwischen die Haus- und Facharztpraxen im Kreis, wobei in gut 22 000 Fällen die Impfserie bereits abgeschlossen ist. Bis dato sind im Kreis an die 73 Prozent der erwachsenen Bevölkerung einfach und 69 Prozent vollständig geimpft, was ungefähr dem Landesniveau entspricht. Auffällig ist, dass neben der Altersklasse 80 plus im Impfzentrum die 70- bis 74-Jährigen am häufigsten vertreten war, während die 75- bis 79-Jährigen eher zum Hausarzt tendierten.

Vier weitere Termine im Kreis Birkenfeld stehen im September auf dem Tourenplan eines roten Impfbusses, den das Land einsetzt. Er hält – jeweils von 8 bis 18 Uhr – am Freitag, 3. September, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Herrstein, am Freitag, 17. September, am Edeka-Markt in Rhaunen, am Freitag, 24. September, auf dem Platz „Auf dem Idar“ in Oberstein und am Donnerstag, 30. September, auf dem Weiherplatz in Baumholder.

Mit weiteren Akteuren setzte sich zudem der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) für eine Steigerung der Impfquote ein: 40 Studenten und sonstige Impfwillige fanden sich am Mittwoch ein, nahezu die Hälfte von ihnen spontan.