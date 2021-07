Im Idar-Obersteiner Stadtrat beschlossen: Luftreiniger für Schulen und Kitas werden schnell angeschafft

Jetzt soll es schnell gehen, damit es im Herbst und Winter kein böses Erwachen gibt: Nachdem in der Stadtratssitzung am 30. Juni beschlossen worden war, eine Fachplanung zur Ermittlung von Grundlagen zu beauftragen, sprach sich der Stadtrat nun in seiner Sitzung in der Messe dafür aus, schnellst möglich mobile Raumluftreinigungsgeräte für Schulen und Kitas in seiner Trägerschaft anzuschaffen. Über den Bedarf gab es keine Diskussion: Hinsichtlich der Auswirkungen der nicht kalkulierbaren Corona-Pandemie und einer möglichst langen Aufrechterhaltung des Regelbetriebes der Kindertagesstätten und Schulen sei das keine Frage, waren sich die Ratsmitglieder einig.