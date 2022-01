Der massive Rohrbruch, infolgedessen in Tiefenstein und anderen Bereichen der Stadt am Freitag die Wasserversorgung einige Stunden unterbrochen war, wirkt nach: Am Sonntag waren mehrere Feuerwehreinheiten ab dem frühen Nachmittag damit beschäftigt, einen Hochbehälter in Mittelbollenbach zu befüllen, dessen Spiegel nach dem Zwischenfall drastisch gesunken war.