Im „Grenzland-Stadion“ endet eine Ära: Fußballverein Eckersweiler löst sich auf

Von Hans-Peter Bohr

i Das letzte Meisterschaftsteam des Fußballvereins Eckersweiler in der Saison 2008/09 feiert den Aufstieg in die B-Klasse. Fotos: Hans-Peter Bohr Foto: Hans-Peter Bohr

In der Saison 2016/17 spielte der Fußballverein (FV) Eckersweiler letztmals in einer Meisterschaftsrunde des Fußballkreises Birkenfeld bis zum Saisonende und belegte schlussendlich Rang vier in der C-Klasse Birkenfeld West. Nun beschlossen die Mitglieder vergangenen Freitag die endgültige Auflösung des Vereins.