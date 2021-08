Das gab es zuvor noch nie in Idar-Oberstein: In der Villa Bengel, den Ausstellungsräumen des gleichnamigen Industriemuseums in der Wilhelmstraße, sind Edelsteinwandbilder in einer zeitgenössischen Kunstausstellung zu sehen. Die Arbeiten von Bernd Munsteiner und des im Vorjahr verstorbenen Dieter Lorenz stammen allesamt aus der jüngsten Vergangenheit, Lorenz arbeitete bis zu seinem Tod an der Ausstellungskonzeption mit.