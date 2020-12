Kreis Birkenfeld

Immer neue Infektionsfälle, Sieben-Tage-Inzidenzen, die sich im Kreis Birkenfeld zuletzt bei mehr als 100 eingependelt und Alarmstufe Rot ausgelöst haben, sowie der deshalb notwendige Erlass einer aktuell bis vorerst zum 8. November gültigen Allgemeinverfügung, deren verschärfte Regelungen das gesellschaftliche Leben in vielen Bereichen einschränken: Die besorgniserregende Ausbreitung des Coronavirus nahm in der Sitzung des Kreisausschusses am Montagabend breiten Raum ein.