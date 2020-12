Brücken

Lange wurde über ein Bild der Gaststätte Scherer diskutiert, die am Ortsausgang von Brücken in Richtung Birkenfeld stand. Wann genau das Foto entstanden ist, weiß niemand, es müssen die 1950er- oder 60er-Jahre gewesen sein. Aber ein Detail der Gaststätte ist in Erinnerung geblieben: „Dort hat der Herrgott gewohnt“, meint einer der 19 Bürger, die sich am Montag im Sitzungssaal der alten Schule versammelt haben. Vermutlich hatte der damalige Wirt sich den Namen erworben, weil er den Überblick über alles hatte, was in seiner Gaststätte geschah. Oder weil er sich nicht in seine Angelegenheiten reinreden ließ.