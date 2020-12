Idar-Oberstein/Braunschweig

Im berühmten „Forbes“-Magazin als eine der erfolgreichsten 30 unter 30-Jährigen in Deutschland ausgezeichnet zu werden, das beeindruckt. Dies ist Kristina Nikolaus, einer früheren Idar-Obersteinerin, gelungen. Allein schon ein Grund, mächtig stolz zu sein. Und wenn man dann noch erfährt, was die 26-Jährige macht beziehungsweise, was die „Forbes“-Jury mehr als beachtlich findet, dann kommt man aus dem Staunen kaum heraus: Beim Space-Tech-Start-up Okapi: Orbits mit Sitz in Braunschweig werden gesteuerte Satelliten eingesetzt, um schwerwiegende Kollisionen im All zu vermeiden und Weltraumschrott zu minimieren.