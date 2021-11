70 Jahre alt wird der ehemalige Landtagsabgeordnete und Landrat Axel Redmer am heutigen 9. November. Dieses geschichtsträchtige Datum der deutschen Vergangenheit wurde für ihn gleichsam zum Programm seiner historischen Publikationen: Ob Revolution von 1848, Ende des Kaiserreichs, Judenverfolgung unter der NS-Diktatur, Studentenbewegung oder Wiedervereinigung – in all diese Themen kniete sich der Jurist mit viel Elan hinein.