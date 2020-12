Idar-Oberstein

Wie in vielen anderen Kneipen im Land floss im Café Eckstein am vergangenen Samstag das letzte Bier aus dem Zapfhahn – für Wirt Bernd Ruppenthal aber nicht nur für vier Lockdown-Wochen, sondern für immer. Nach 25 Jahren im „Eckstein“ und fast 50 Jahren in der Kneipenszene der Schmuckstadt sagt der Gastronom adieu und geht in den wohlverdienten Ruhestand.