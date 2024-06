Baumholder

Illegale Umbauten sanktioniert: Polizei stoppt bei Baumholder mehrere Auto-Tuner

i Die Polizei hat ein Auto mit unzulässiger Kennzeichenhalterung gestoppt. Foto: Polizei

Die Polizei in Baumholder hat am Dienstagvormittag bei mobilen Verkehrskontrollen mehrere Autos gestoppt, die unzulässig verändert und zum Teil umgebaut wurden. Die Beamten stellten an fünf der gestoppten Pkw illegale Modifikationen fest, infolge derer die Betriebserlaubnis erloschen ist. In diesen Fällen wurde den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt.