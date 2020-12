Nohfelden-Sötern

Illegal Altöl entsorgt: Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat in Sötern

Eine Frau aus dem Nohfelder Ortsbezirk Sötern hat am Freitag gegen 8.10 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Sie hatte kurz zuvor festgestellt, dass in der Straße „Obersötern“ eine größere Menge einer öligen Substanz über die Fahrbahn und beide Abflussrinnen lief und sich auf ihrem Weg in mehrere Kanalschächte ergoss.