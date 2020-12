IHK-Umfrage: Erwartungen ans Weihnachtsgeschäft sind auch bei Händlern im BIR-Kreis sehr gedämpft

Kreis Birkenfeld

Sowohl beim Blick zurück als auch bei den Aussichten in Bezug auf den Rest der Adventszeit dominiert im Einzelhandel – wenig erstaunlich – Pessimismus. Rund zwei Drittel der 150 teilnehmenden Betriebe in Innenstädten – exakt waren es 67 Prozent – erwarten für das Corona-Jahr 2020 Umsatzeinbußen und rechnen auch mit einem schlechteren Weihnachtsgeschäft. Das hat eine aktuelle Blitzumfrage der IHK Koblenz in ihren neun Bezirken ergeben, zu der auch die Regionalgeschäftsstelle in Idar-Oberstein gehört. „Das Ergebnis deckt sich mit den Rückmeldungen, die wir bei Gesprächen mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen in unserem Nationalparklandkreis bekommen haben“, sagt Geschäftsführer Jonas Klein.