Kreis Birkenfeld

Der Initiator der Aktion „Heimat shoppen“, die Industrie- und Handelskammer, hatte sich seine Idee nicht ganz so vorgestellt, wie sie im Dorfladen in Herrstein umgesetzt wurde: Seit vergangenen Freitag gibt es sogenannte Heimatangebote – Kirner Bier, Schwollener Sprudel, Kartoffeln und andere Produkte aus der Region. Am gleichen Tag begann die IHK-Aktion „Heimat shoppen“, am Samstag war sie schon wieder zu Ende, doch der Herrsteiner Dorfladen verkauft seine Heimatangebote noch fast die ganze Woche über – bis Donnerstag.