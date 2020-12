Kreis Birkenfeld

Nach acht Wochen Pause öffnen viele Hotels und Gaststätten im Landkreis Birkenfeld in diesen Tagen wieder ihre Türen. Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leidet das Hotel- und Gastgewerbe besonders stark. Seit Mitte März durften Restaurants in Rheinland-Pfalz ihre Speisen nur zum Abholen anbieten und Hotels keine Zimmer an Touristen vermieten. Ab dieser Woche dürfen zunächst Restaurants wieder Gäste bewirten, ab 18. Mai sind auch Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben wieder erlaubt.