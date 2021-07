Dass auch das zweite Schuljahr während der Corona-Pandemie kein gewöhnliches war, zeigen unter anderem die Verabschiedungen der Entlassschüler an der IGS Herrstein-Rhaunen: Statt einer stimmungsvollen Feier sind die Abschlusszeugnisse den Neunt-, Zehnt- und Zwölftklässlern gruppenweise in kleinem Rahmen in der Herrsteiner Mensa übergeben worden.