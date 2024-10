Plus Kreis Birkenfeld

IG Metall nennt Arbeitgeberangebot „gruselig“: Warnstreik vorm Fissler-Werkstor

i Mit dem Ende der Friedenspflicht hat die IG Metall bundesweit erste Warnstreiks abgehalten – auch in Hoppstädten-Weiersbach, wo mehr als 100 Fissler-Beschäftigte vor dem Werk demonstrierten. Foto: IG Metall Bad Kreuznach

Die Arbeitgeberseite hat in keinem der IG-Metall-Bezirke ein verbessertes Angebot vorgelegt. Wie in ganz Deutschland sind deshalb die flächentarifgebundenen Betriebe der Metall- und Elektrobetriebe auch in unserer Region zu Warnstreiks aufgerufen.