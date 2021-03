Idar-Oberstein

IG Metall Bad Kreuznach: Warnstreik per Autokorso in Idar-Oberstein

Mit vier Terminen ist die IG Metall Bad Kreuznach in die erste Warnstreikwelle der Metall- und Elektroindustrie gestartet, weitere folgten nun: so auch am Donnerstag in Idar-Oberstein beim Automobilzulieferer Magna Exteriors GmbH in Georg-Weierbach. Zum Warnstreik per Autokorso mit roten Fähnchen an den Pkw hatten sich einige Teilnehmer im Industriegebiet „Am Kreuz“ versammelt.