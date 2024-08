Plus Idar-Oberstein

Idar-Obersteinerin studierte in den USA: In Vermont fast wie im Hunsrück gefühlt

i Luisa Heinz verbrachte ein Auslandssemester in Vermont/USA. Foto: Luisa Heinz

Luisa Heinz, ehemalige Schülerin des Göttenbach-Gymnasiums (Abiturjahrgang 2018) studiert an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz die Fächer Englisch, Deutsch und Geografie mit dem Ziel „Master of Education“.