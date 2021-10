Idar-Oberstein/ Braunsbach

Idar-Obersteinerin (44) wird seit fünf Wochen vermisst

Idar-Oberstein/Braunsbach. Vermisst wird die 44-jährige Britta Sabine Sanders (Foto) aus Idar-Oberstein. Sie wurde zuletzt am 4. September um 11 Uhr an der Raststätte „Kochertalbrücke Süd“ auf der A 6 nahe Schwäbisch Hall gesehen, wo sie sich zu Fuß in Richtung eines Feldweges entfernte. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur.