Idar-Obersteiner Wasenstraße: Unbewohntes Haus stürzt ein

Idar-Oberstein

Verletzt wurde niemand. Dennoch war der Schreck groß: Am Donnerstag gegen 2.10 Uhr wurde der Polizei Idar-Oberstein darüber informiert, dass in der Wasenstraße ein seit Längerem unbewohntes Haus komplett eingestürzt sei, was sich vor Ort so bestätigte. Teilweise waren auch Teile auf die Straße gefallen. Die Feuerwehr Idar-Oberstein leuchtete die Stelle aus und begann, den Bereich abzusuchen. In den Trümmern des Anwesens wurden auch die Rettungshundestaffel der Feuerwehr mit Spezialhunden und das Technische Hilfswerk, Abteilung Bergung, aktiv. Die Trümmer wurden abgesucht, es wurden jedoch glücklicherweise keine verschütteten Personen gefunden. Auch wurden die umliegenden Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Mitarbeiter des THW bauten eine verbliebene, stark einsturzgefährdete Mauer des Anwesens zurück und reinigten die Straße. Für die Dauer des Einsatzes über 3,5 Stunden war die Wasenstraße voll gesperrt.