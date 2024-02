Plus Idar-Oberstein Idar-Obersteiner Stadträtin Julianne Wild: Nicht meckern, sondern handeln Da geht demnächst eine sehr beliebte, zugewandte, engagierte und kommunikative Kommunalpolitikerin in Ruhestand, die viele schätzen: Julianne Wild kandidiert nicht mehr auf der FDP-Stadtratsliste für die Kommunalwahl im Juni. Julianne Wild, die im Dezember 85 Jahre alt wird, begann sich erst in der freien Liste kommunalpolitisch zu engagieren. Von Vera Müller

Sie ist seit 1979 Mitglied in verschiedenen städtischen Ausschüssen und war erstmals von 1989 bis 2004 Mitglied im Idar-Obersteiner Stadtrat. In dieser Zeit war sie auch Fraktionsvorsitzende der FPD. Nach einer Legislaturperiode Pause („Da gab es Querelen“) ist sie seit dem Jahr 2009 wieder Stadtratsmitglied und weiterhin Mitglied in verschiedenen ...