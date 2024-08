Plus Idar-Oberstein

Idar-Obersteiner Stadtbibliothek: Des Sommers schönste Buchseiten

i Rainer Rudloff („Der Herr der Stimmen“) ist mit seinem Programm „Sommer, Sonne, Freiheit : eine Freibadlesung“ in der Bibliothek in Idar-Oberstein zu Gast. Foto: Siggi Wigger-Neuenhaus

Ferienzeit ist Lesezeit. Und wenn man dabei etwas gewinnen kann, ist das noch schöner. Bis zum Sonntag, 1. September finden der 16. Lesesommer und der dritte Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz statt. Die Aktion richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Wer sich anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Die Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung als Interview oder online in Form eines „Online-Buchtipps“ unter www.lesesommer.de ab. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Jede der ausgefüllten Bewertungskarten nimmt am Gewinnspiel vor Ort und am landesweiten Gewinnspiel teil.