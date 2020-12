Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 15:19 Uhr

Idar-Oberstein

Idar-Obersteiner Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Anrufer wollen Ängste schüren

Aktuell häufen sich wieder in Idar-Oberstein und den umliegenden Gemeinden die Anrufe falscher Polizeibeamter, die überwiegend ältere Bürger telefonisch nach deren privaten Bargeld- und Schmuckbeständen befragen. Angeblich habe ein Raubüberfall in der Straße der Angerufenen stattgefunden. Es wäre damit auch nicht ausgeschlossen, dass weitere Überfälle auf Anwesen in der Straße geplant seien, geben die falschen Polizeibeamten als Grund des Anrufes an, betont die Polizei.