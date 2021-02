Idar-Obersteiner Mutter, Stadträtin und Elternsprecherin kritisiert: Präsenzunterricht um jeden Preis

Eva Milisenda ist Mutter, SPD-Stadträtin und Elternsprecherin der Grundschule Idar. Wie erlebt sie den Lockdown, das Hin und Her bei der Schulöffnung, Schließung, Wechselunterricht und all die Folgen der Pandemie? Zur aktuellen Entscheidung von Landrat Matthias Schneider, den Beginn des Wechselunterrichts vorerst bis zum heutigen 26. Februar auszusetzen, sagt sie: „Die Entscheidung ist nachvollziehbar, der Zeitpunkt, an dem sie kommuniziert wurde, jedoch nicht. Wie soll man an einem Sonntag seinen Arbeitgeber erreichen?“