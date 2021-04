Der Förderpreis für Kunst und Kultur der Stadt Idar-Oberstein für das Jahr 2020 geht an die Gesangsgruppe Bachwagge Idar-Oberstein. Das beschloss der Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Oberbürgermeister Frank Frühauf unterrichtete die Sänger anschließend telefonisch von der Entscheidung und gratulierte zur Auszeichnung. Der Kulturpreis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro dotiert, das von der Kreissparkasse Birkenfeld gesponsert wird.