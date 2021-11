Die Klinikleitung räumt einen Fehler ein, die Betriebsräte sind stinksauer. Der Ton wird rauer. Zum 1. Januar 2022 wird die geriatrische Fachklinik in Baumholder für die Dauer von zwölf Monaten geschlossen. Die Versorgung aus dem Bereich der Akutgeriatrie, die bisher in Baumholder stattfand, ist keinesfalls in Gefahr.