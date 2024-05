Plus Idar-Oberstein

Idar-Obersteiner Kinder bringen Bürgermeister Marx zum Schwitzen: Besser als der Stadtrat?

i Bürgermeister Friedrich Marx mit seinem neuen „Stadtrat“, dem Kinderparlament der Grundschule Göttschied: Marx war nach der Sitzung begeistert. Foto: Michael Brill

Was war denn da los? 18 Kinder im Grundschulalter heizten Bürgermeister Friedrich Marx im Sitzungssaal der Verwaltung mal so richtig ein. Gut vorbereitet, diskutierfreudig, bestens vorbereitet, dazu noch freundlich und respektvoll. Das Schülerparlament der Grundschule Göttschied – Modellschule für Demokratie und Partizipation – eröffnete eine „Town Hall“-Veranstaltung in der Idar-Obersteiner Göttenbach-Aula: eine Art Mini-Stadtratssitzung für Kids. Zu Gast waren auch einige „echte“ Stadtrats- und Ausschussmitglieder sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung.