Die gute Nachricht: Die ADD hat den Haushalt der Stadt fürs Jahr 2021 genehmigt. Weniger gut: Fast schon traditionell hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) mit Sitz in Trier einige Kritikpunkte, wie in der jüngsten Stadtratssitzung in der Messe deutlich wurde.