Idar-Oberstein

So schnell wie möglich, vielleicht schon am 1. Oktober, soll das Idar-Obersteiner Hallenbad öffnen. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in der Messe nach recht intensiver Debatte letztlich einstimmig. Zuvor war das Thema im Ältestenrat wie auch im Werksausschuss erörtert worden.