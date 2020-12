Idar-Oberstein

„Männlichkeit entscheidest du“: Die unter diesem Titel von den Frauennotrufen und dem Frauenministerium in Rheinland-Pfalz gestartete Kampagne geht jetzt auch in Idar-Oberstein an den Start. Die Aktion macht aktuell auf das Thema Gewalt von Männern an Frauen aufmerksam. Die Idee dazu ist bei Frauennotrufen in Schleswig-Holstein und Hamburg entstanden und wurde unter Mitwirkung von Männern verwirklicht, die sich gemeinsam dafür einsetzen möchten, Männlichkeit neu zu definieren und sich klar zu positionieren.