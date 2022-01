Im Jobcenter-Gebäude am Kreisel in Idar hatte ein Anwohner durch flackerndes Licht einen Zimmerbrand vermutet und am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr die Feuerwehr informiert. Mit der Drehleiter wurde ausgerückt: Der Verdacht bestätigte sich aber nicht.

Alleine am Mittwoch hatte die Wehr fünfmal ausrücken müssen. Dabei kam bei einem Hausbrand am Homerich ein Mann ums Leben. vm