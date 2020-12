Idar-Oberstein

Da hat es die Stadt eilig, und das ist auch gut so, wie die Mitglieder des Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung in der Messe einhellig kommentierten: Ein Punkt, den Bürgermeister Friedrich Marx ausführlich erläuterte, wurde schnell noch auf die Tagesordnung gesetzt: In der Ezenichstraße werden sowohl die Gasleitung mit Hausanschlüssen als auch die Wasserleitung mit Hausanschlüssen erneuert. Vorgesehen sind mehrere Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt (etwa 220 Meter Länge), der möglichst noch 2020 erledigt werden soll, schließt sich oben an das Ende des gerade erfolgten Ausbaus der Heidensteilstraße an bis abwärts ungefähr in Höhe des Hochhauses Ezenich.