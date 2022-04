Idar-Obersteiner Biker unterstützen Ukraine-Hilfe: Ausfahrt mit mehr als 50 Motorrädern

Rund 100 Menschen, davon 50 bis 60 Motorradfahrer mit ihren Maschinen kamen am Ostersamstag auf dem Festplatz in Idar-Oberstein zusammen, um unter dem Motto „Ride for Ukraine” ihre Solidarität mit dem unter dem Krieg leidenden Land zu unterstreichen und für Hilfsleistungen zu sammeln.

Im Anschluss fuhren die Biker gemeinsam durch den Landkreis Birkenfeld, wo weitere Spendenstationen am Sportplatz des TuS Oberbrombach, am Clubhaus der Lobos MC in Sonnenberg, beim TuS Veitsrodt und beim TuS Tiefenstein im Staden eingerichtet waren.

Abschluss der Aktion war mit Livemusik am Clubhaus des MC Idar-Oberstein am Sportplatz des SV Göttschied, wo die beiden Bands Auxilary Tank und Granny Smith sowie der irische Musiker Gisi McGuinness aufspielten. Die Aktion wurde vom Verein Help-Benefiz in Kooperation mit dem MC Idar-Oberstein organisiert.