Plus Kreis Birkenfeld Idar-Obersteiner Beratungsstelle hilft: Durch Onlinezahldienste in die Schuldenfalle Von Vera Müller i Dirk Köbrich, Leiter des Sozialamts, und Ilona Schlegel, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, vor dem Plakat der Aktionswoche Foto: Tatjana Jacobs „Buy now – Inkasso später“: So lautet das Motto der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung. Es greift die Problematik auf, die entsteht, wenn Menschen übers Internet etwas kaufen können, das sie erst später bezahlen müssen. Immer mehr Online-Zahldienste bieten diese Möglichkeit an. Das kann Vorteile haben – birgt aber auch große Gefahren. Lesezeit: 2 Minuten

„Vor allem für junge Menschen besteht die Gefahr, den Überblick zu verlieren und so in die Schuldenfalle zu geraten“, erklärt Christine Kreischer, die schon seit vielen Jahren in der Schuldnerberatung tätig ist. Die Schuldnerberatung würde es begrüßen, wenn der Umgang mit Finanzen verstärkt in der Schule thematisiert würde, ergänzt sie. Überblick ...