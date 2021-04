Idar-Obersteiner Ausschuss blickt auf außergewöhnliches Jahr zurück: Kulturlose Zeit kreativ überbrückt

Es war die erste Kulturausschusssitzung des Jahres: Insofern bestand Anlass, auf ein außergewöhnliches Jahr, auch im von der Pandemie extrem betroffenen Kulturbereich, zurückzublicken. Bereits im ersten Lockdown 2020 hat das Kulturamt besondere Formate eingeführt, um Kulturarbeit darzustellen oder mit Kulturinteressierten in Kontakt zu treten. Mit dem „Musikalischen Carepaket für ungewöhnliche Zeiten“ wurde zu Beginn der Pandemie der Grundstein gelegt, um über die Internetseite der Stadt sowie soziale Netzwerke einen kulturellen Austausch zu ermöglichen. Die Aktion kam gut an: Kulturinteressierte erläuterten, welche Lieder ihnen in dieser Zeit helfen oder ihnen viel bedeuten. Diese waren dann via Link direkt abrufbar.