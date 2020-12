Idar-Oberstein

Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die Stadt Idar-Oberstein ist vom 24. August bis zum 13. September erstmals mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Idar-Oberstein leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klimabündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmeldungen sind ab sofort möglich.