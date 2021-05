Idar-Oberstein: Kommunaler Klimaschutz wird mit Konzept konkret

Das funktionierte erstaunlich gut, und trocken war die Veranstaltung ebenfalls nicht: Die Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Idar-Oberstein im Stadttheater war angesichts der Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung möglich, daher übertrug naheTV die Veranstaltung per Videostream auf der Internetseite www.klimaschutz.io.de. Einbringen konnte man sich als Zuschauer telefonisch oder via Chat am PC. Das Trio auf der Bühne – Bürgermeister Friedrich Marx, die städtische Klimaschutzmanagerin Julia Besand und Daniel Jung, Geschäftsführer und Projektleiter Kommunalberatung der mit der Konzepterstellung beauftragten EnergyEffizienz GmbH – meisterten die schwierige Aufgabe, vor leeren Rängen zu referieren, sehr gut. Marx verwies darauf, dass die Stadt bereits einige Maßnahmen in Sachen Klimaschutz ergriffen habe: die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes, der Stadenhalle, Fotovoltaikanlagen, LED-Beleuchtung, Maßnahmen an den Kläranlagen ... Er freue sich auf weitere Ansätze und eine rege Bürgerbeteiligung.