Idar-Oberstein: Haushalt erstmals seit 21 Jahren ausgeglichen

Wenn das mal keine gute Woche für die Stadt ist, zumal OB Frank Frühauf zuversichtlich ist, dass da noch mehr an positiven Nachrichten für die Stadt kommt: Nach der Vertragsunterzeichnung mit der Polymer-Gruppe, die die komplette Industriefläche im neuen Gewerbe- und Industriegebiet Weidenberg erworben hat, wurde die Stadt Idar-Oberstein nun davon in Kenntnis gesetzt, dass aktuelle Entwicklungen bei den Einnahmen – insbesondere bei den Steuern – dazu führen, dass es zumindest in den Jahren 2021 und 2022 erhebliche Einnahmeverbesserungen geben wird.