In der Sitzung des Hauptausschusses hat Oberbürgermeister Frank Frühauf erstmals konkrete Zahlen zum Haushalt 2022 vorgelegt. Offenbar ändert sich fast täglich noch etwas, auch die Vorlage, die den Ausschussmitgliedern und der Presse zugegangen war, war am Sitzungstag nicht mehr aktuell – so ist das Gewerbesteuerplus um noch mal 6,6 Millionen Euro angewachsen.