Idar-Oberstein

„Yippie-ya-yay, Schweinebacke.“ Ein Satz, der nicht nur in den USA in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, hat ihn unsterblich gemacht: Bruce Willis, in Idar geborener Schauspieler und Weltstar, feiert am Donnerstag in Los Angeles seinen 65. Unter der (anzunehmenden) Flut an Glückwunschschreiben ist auch eines des Idar-Obersteiner Oberbürgermeisters Frank Frühauf – der ja nach wie vor ebenso wie seine Idar-Obersteiner Mitbürger auf einen offiziellen Besuch des Hollywoodstars wartet.