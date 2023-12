Schon aufgefallen? In der Stadt tut sich was. Maßgeblich sorgen dafür Wirtschaftsförderung und Citymanagement, die sehr gut kooperieren und über das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sichtbare Akzente setzen. Neben der Verhüllung des Cafés Keller in der Fußgängerzone gibt es weitere Aktionen.