Rhaunen/Herrstein

Die Bemühungen, auf dem Idarkopf bei Stipshausen einen neuen Aussichtsturm zu errichten, schreiten voran. Bürgermeister Uwe Weber lieferte in der jüngsten Sitzung des VG-Haupt- und Finanzausschusses in Stipshausen einen Sachstandsbericht und skizzierte die weitere Vorgehensweise. Weber informierte die Ausschussmitglieder darüber, dass der Nationalparklandkreis Birkenfeld wie auch die Forstverwaltung damit einverstanden sind, dass die VG Herrstein-Rhaunen den Aussichtsturm an der bisherigen Stelle neu errichtet. Die vertraglichen Regelungen werden derzeit vorbereitet.